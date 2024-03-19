Политолог объяснил позицию РФ по диалогу с США о контроле над вооружениями

Политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США. Эксперт напомнил, что Москва неоднократно подчеркивала готовность обсуждать вопросы стратегической стабильности, но с учетом интересов всех игроков. Однако, по его словам, Вашингтон не готов к такому разговору.

«Для того чтобы Россия была готова начать диалог, нам необходимо понимать, что оппонент намерен нас услышать. Бессмысленно говорить о таких сложных вещах с государством, не способным даже гипотетически согласиться с предложениями Москвы», — сказал Корнилов.

Он также обратил внимание, что Вашингтон одновременно заявляет о готовности вести диалог с Москвой о контроле над вооружениями и продолжает видеть в Киеве инструмент давления на Россию.

19 марта Полянский заявил, что стратегический диалог Москвы и Вашингтона с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможен лишь после кардинального пересмотра США и НАТО своего антироссийского курса.

Дипломат подчеркнул, что контакты России и США относительно контроля над вооружениями не могут быть обособлены от общего военно-политического контекста.

Ранее в МИД РФ заявили, что не получали предложений от США о встрече по стратегической стабильности.