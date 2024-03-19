Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил по телефону президента РФ Владимира Путина с переизбранием на высшую государственную должность. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Аслан Бжания тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — уточнили в сообщении.

По словам президента Абхазии, итоги голосования продемонстрировали широкую поддержку гражданами РФ «проводимого российским руководством курса».

Стороны выразили готовность в дальнейшем укреплять союзнические отношения в интересах российского и абхазского народов.

До этого в Кремле рассказали, кто поздравил Путина с победой на выборах. Прошедшие выборы отметились небывалой явкой и рекордной поддержкой главы государства.

Накануне российский лидер поздравил по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Рамаданом. Стороны в ходе беседы условились о продолжении диалога в различных областях.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».