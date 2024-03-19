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СМИ сообщают о трудностях Трампа с получением залога для обжалования приговора

NBC: Дональд Трамп не может получить залог для обжалования приговора суда

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Sam Wolfe/Reuters

Бывшему президенту США Дональду Трампу не удалось найти страховую компанию, которая выплатила бы ему залог в размере $464 млн для апелляции по делу о мошенничестве. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По информации телеканала, Трамп и его компания должны внести залог в полном размере до следующей недели. В таком случае генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс не смогла бы взыскать долг, пока бывший президент США подает апелляцию.

Однако, адвокаты Трампа утверждают, что получить залог на всю сумму практически невозможно. Команда экс-президента уже обратилась к 30 компаниям-поручителям через четырех брокеров, и ни одна попытка не увенчалась успехом.

До этого в окружном суде города Нью-Йорк сообщили, что Трамп внес $91,6 миллиона залога по делу о клевете против писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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