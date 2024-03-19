ЦБ Армении запретил обслуживать карту «Мир» из-за возможных санкций США

Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир» из-за угрозы подпасть под американские санкции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Армянский процессинговый центр ArCa одновременно обрабатывает платежи «Мир», Visa и Mastercard. Visa и Mastercard отказываются работать с компанией, которая одновременно обслуживает подсанкционный «Мир», — сообщил источник.

Отмечается, что ЦБ Армении представляет этот процесс как решение частных банков, чтобы «не обижать российскую сторону».

До этого в Нацсистеме платежных карт прокомментировали ограничение работы карт «Мир» в Армении. В НСПК сообщили, что платежная система «Мир» не ограничивает работу с банками Армении.

НСПК принадлежит Банку России. Он занимается обработкой операций по банковским картам внутри России, а также является оператором платежной системы «Мир», операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП).

Ранее крупный казахстанский банк прекратит операции по картам «Мир».