Военный эксперт усомнился в том, что Швеция долго продержится без баз НАТО

Как долго Швеция сможет открещиваться от постоянных баз НАТО на своей территории, сказать невозможно. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил военный обозреватель Влад Шлепченко, комментируя слова главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрёма о том, что Стокгольм не хочет развертывать базы Североатлантического альянса в стране.

«Как долго продержится Швеция и не будет пускать к себе постоянные базы НАТО, сказать невозможно. Тут можно резюмировать, что теоретически гражданское общество и демократия и следование своим национальным интересам могли бы быть профилактикой от такого развития событий. Но мы видим, что внезапно всю демократию в течение нескольких лет буквально как в унитаз спустили», — сказал Шлепченко.

Он отметил, что в Финляндии, которая также недавно стала членом НАТО, мнение населения не спрашивают вообще.

В интервью турецкому агентству Anadolu Билльстрём заявил, что в Швеции могут действовать объединения НАТО, однако страна не хочет размещать постоянные базы альянса.

Также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что Стокгольм в мирное время не видит необходимости размещать ядерное оружие в стране.

Ранее глава НАТО Столтенберг отреагировал на вступление Швеции в альянс.