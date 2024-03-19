Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт усомнился в том, что Швеция долго продержится без баз НАТО

Военэксперт Шлепченко: сколько Швеция продержится без баз НАТО, сказать нельзя

close
100%
TT News Agency/Jessica Gow/Reuters

Как долго Швеция сможет открещиваться от постоянных баз НАТО на своей территории, сказать невозможно. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил военный обозреватель Влад Шлепченко, комментируя слова главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрёма о том, что Стокгольм не хочет развертывать базы Североатлантического альянса в стране.

«Как долго продержится Швеция и не будет пускать к себе постоянные базы НАТО, сказать невозможно. Тут можно резюмировать, что теоретически гражданское общество и демократия и следование своим национальным интересам могли бы быть профилактикой от такого развития событий. Но мы видим, что внезапно всю демократию в течение нескольких лет буквально как в унитаз спустили», — сказал Шлепченко.

Он отметил, что в Финляндии, которая также недавно стала членом НАТО, мнение населения не спрашивают вообще.

В интервью турецкому агентству Anadolu Билльстрём заявил, что в Швеции могут действовать объединения НАТО, однако страна не хочет размещать постоянные базы альянса.

Также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что Стокгольм в мирное время не видит необходимости размещать ядерное оружие в стране.

Ранее глава НАТО Столтенберг отреагировал на вступление Швеции в альянс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами