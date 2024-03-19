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Военный эксперт объяснил, почему Швеция отказывается размещать базы НАТО

Военкор Шлепченко: НАТО нет необходимости размещать военные базы в Швеции

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрёма о том, что Стокгольм не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране. По мнению эксперта, Североатлантическому альянсу нет необходимости развертывать свои базы в республике.

«Но при необходимости это все будет сделано быстро, просто страна предоставит американским военным доступ к собственным базам, которые могут заранее расширить, потому что все эти планы заранее прорабатываются, все просчитывается, и с этим проблем не будет», — отметил Шлепченко.

Он добавил, что сейчас ключевым союзником для США является Норвегия, поскольку страна давно вовлечена в подготовку к противостоянию с Россией.

В интервью турецкому агентству Anadolu Билльстрём заявил, что в Швеции могут действовать объединения НАТО, однако страна не хочет размещать постоянные базы альянса.

Также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что Стокгольм в мирное время не видит необходимости размещать ядерное оружие в стране.

Ранее постпред Крыма назвал большой ошибкой вступление Швеции в НАТО.

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