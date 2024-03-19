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Президент Туркмении созвонился с Путиным

TDH: президент Туркмении Бердымухамедов поздравил Путина с победой на выборах

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Избранный президент России Владимир Путин созвонился со своим коллегой из Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщило туркменское госагентство TDH.

По данным издания, Бердымухамедов от себя, руководства страны и народа Туркмении поздравил Путина с победой на выборах. Также президенты обсудили сотрудничество между странами, в том числе особое внимание уделили торгово-экономическим отношениям. Энергетика, торговля, транспорт и сельское хозяйство также получили новый импульс развития за последние годы.

Президенты отметили важность плодотворных контактов между Туркменией и российскими субъектами, которые обогащают межгосударственное сотрудничество новым содержанием. Также главы государств обсудили активные культурно-гуманитарные связи и межпарламентское взаимодействие.

Бердымухамедов поблагодарил Путина за вклад в укрепление дружбы между двумя странами. Он убежден, что взаимовыгодное сотрудничество будет и далее наращиваться совместными усилиями на благо обеих стран, написало агентство.

Ранее в Туркмении заявили о постоянном укреплении сотрудничества с СНГ.

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