Президент Туркмении созвонился с Путиным

Избранный президент России Владимир Путин созвонился со своим коллегой из Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщило туркменское госагентство TDH.

По данным издания, Бердымухамедов от себя, руководства страны и народа Туркмении поздравил Путина с победой на выборах. Также президенты обсудили сотрудничество между странами, в том числе особое внимание уделили торгово-экономическим отношениям. Энергетика, торговля, транспорт и сельское хозяйство также получили новый импульс развития за последние годы.

Президенты отметили важность плодотворных контактов между Туркменией и российскими субъектами, которые обогащают межгосударственное сотрудничество новым содержанием. Также главы государств обсудили активные культурно-гуманитарные связи и межпарламентское взаимодействие.

Бердымухамедов поблагодарил Путина за вклад в укрепление дружбы между двумя странами. Он убежден, что взаимовыгодное сотрудничество будет и далее наращиваться совместными усилиями на благо обеих стран, написало агентство.

Ранее в Туркмении заявили о постоянном укреплении сотрудничества с СНГ.