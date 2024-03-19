Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Молдавии вызвал посла России из-за голосования в Приднестровье

Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за выборов президента РФ в Приднестровье

close
100%
Александр Связин/РИА Новости

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за проведения в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что молдавский МИД заранее не анонсировал вызов дипломата.

12 марта Молдавия выразила протест Васнецову из-за появления на территории ПМР шести участков для голосования на президентских выборах. По словам дипломата, несмотря на то, что в Приднестровье в предыдущие годы количество участков доходило почти до 30, в Молдавии все равно остались недовольны, в связи с чем и выразили протест.

16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Молдавии по заказу западных стран препятствуют желающим голосовать за президента России в Приднестровье.

Ранее в российском МИД сообщали об угрозах россиянам на выборах в недружественных странах.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами