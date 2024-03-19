МИД Молдавии вызвал посла России из-за голосования в Приднестровье

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за проведения в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что молдавский МИД заранее не анонсировал вызов дипломата.

12 марта Молдавия выразила протест Васнецову из-за появления на территории ПМР шести участков для голосования на президентских выборах. По словам дипломата, несмотря на то, что в Приднестровье в предыдущие годы количество участков доходило почти до 30, в Молдавии все равно остались недовольны, в связи с чем и выразили протест.

16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Молдавии по заказу западных стран препятствуют желающим голосовать за президента России в Приднестровье.

Ранее в российском МИД сообщали об угрозах россиянам на выборах в недружественных странах.