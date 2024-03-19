В КНР заявили о поддержке равноправных переговоров о мире между Россией и Украиной

Китай поддерживает равноправные переговоры о мире между Россией и Украиной. Об этом заявили в МИД Китайской Народной Республики (КНР), пишет ТАСС.

По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, власти Китая занимают объективную и справедливую позицию по украинской проблеме. Он добавил, что Китай продолжает содействовать продвижению переговоров между Россией и Украиной.

«Китай поддерживает проведение справедливых международных встреч, которые будут признавать и Украина, и Россия, по любым мирным проектам с равноправным участием обеих сторон», — заключил он.

До этого лидер Партии европейских левых Вальтер Байер говорил, что пришло время для переговоров с целью окончания боевых действий на Украине. В Партию европейских левых входят 26 партий, среди которых немецкие «левые», Французская коммунистическая партия, а также греческая СИРИЗА.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.