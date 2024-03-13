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Премьер Эстонии не стала обещать, что страна не отправит войска на Украину

Кая Каллас отказалась гарантировать, что армия Эстонии не отправится на Украину

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Kenzo Tribouillard/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе правительственного часа отказалась гарантировать, что в будущем военнослужащие страны не будут отправлены на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали журналисты, одной из ключевых тем обсуждения на мероприятии стали недавние слова французского лидера Эммануэля Макрона о возможном появлении западных войск в зоне боевых действий. В связи с этим эстонские депутаты потребовали от Каллас дать гарантии, что армия республики не будет вмешиваться в вооруженный конфликт между Москвой и Киевом.

«Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена РФ как вмешательство», — подчеркнула премьер-министр.

Она добавила, что Таллин четко выбрал сторону в рамках украинского конфликта и решил поддерживать Киев. При этом глава правительства назвала Россию «прямой угрозой» для Эстонии.

В то же время Каллас попыталась объяснить собравшимся, что произошла путаница в терминологии. По ее словам, речь идет не о непосредственном вводе наземных войск на Украину, а об организации учений для ее солдат.

Ранее в Великобритании назвали причину бесед о вводе западных войск на Украину.

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