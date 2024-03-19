Глава «европейских левых» заявил, что пришло время для переговоров по Украине

Лидер Партии европейских левых Вальтер Байер заявил, что пришло время для переговоров с целью окончания боевых действий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что помощь украинскому народу означает сейчас попытки прекратить войну. <...> Я хотел бы, чтобы Евросоюз предпринял дипломатические усилия для начала переговоров по достижению прекращения огня», — сказал политик, добавив, что пришло время положить конец конфликту и начать переговоры.

В Партию европейских левых входят 26 партий, среди которых немецкие «Левые», Французская коммунистическая партия, а также греческая СИРИЗА.

Накануне в Китае признались, что Пекин готов проигнорировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не пригласят Россию.

До этого американский миллиардер Илон Маск заявил, что без скорейшего перехода к мирным переговорам Украина рискует потерять больше территорий и людей.

Ранее в США объяснили, почему Украине нужно начать переговоры.