Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Владимир Путин просил передать наилучшие пожелания королю Саудовской Аравии и поздравил народ королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан», — отметила пресс-служба.

Мухаммед бен Сальман, в свою очередь, поздравил главу российского государства с убедительной победой на прошедших президентских выборах.

До этого президент России Владимир Путин поздравил по телефону лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Рамаданом.

В феврале Владимир Зеленский посетил с визитом Саудовскую Аравию, где обсудил с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом так называемую «формулу мира» по Украине.

В начале марта сообщалось, что россияне в 2023 году совершили 106 тыс. поездок в Саудовскую Аравию, что вдвое больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2022 году туристы из России совершили 55 тыс. поездок в Саудовскую Аравию.

Ранее в Белом доме сделали заявление о Путине после его победы на выборах.