Франция поддержала Польшу в ограничениях на ввоз сельхозпродукции с Украины

Франция поддержала позицию Польши по ограничениям на ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС. Об этом сообщает Politico.

Издание указывает, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск договорились об объединении позиций Парижа и Варшавы касательно ввоза украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза. Обе страны будут настаивать на дальнейших ограничениях, в противном случае угрожая сорвать переговоры о продлении режима свободной торговли Киева с ЕС еще на год.

Встреча прошла 15 марта во время саммита Веймарского треугольника в Берлине, где оба лидера выступили с призывом поддержать Украину в ее конфликте с Россией.

Переговоры, целью которых станет устранение разногласий по этому вопросу между странами ЕС и Европейским парламентом, запланированы на 19 марта.

По оценкам экспертов Politico, в случае новых ограничений Украина может недополучить €1,2 млрд доходов. А скандал, если его не разрешить быстро, рискует омрачить ближайший саммит лидеров ЕС в Брюсселе и выставить заявления лидеров о солидарности с Украиной пустыми.

Во Франции, Польше и других странах Евросоюза уже несколько месяцев не стихают протесты фермеров, заявляющих о невозможности конкурировать с дешевой сельхозпродукцией, ввозимой в страны ЕС с Украины без пошлин и ограничений. Подробнее об этом – в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее во Франции нашли виновников катастрофического роста цен на продукты.