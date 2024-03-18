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Замглавы МИД РФ предложить послать «к чертовой бабушке» СМИ, сообщившие о его госпитализации

Замминистра Рябков прокомментировал информацию СМИ о своей госпитализации

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MFA Russia/Global Look Press

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил «Газете.Ru», что не комментирует свою личную жизнь. Так он отреагировал на информацию Telegram-канала Baza о том, что был госпитализирован с инфарктом миокарда.

«Слушайте, пошлите этот телеканал «База» (Telegram-канал Baza. – «Газета.Ru») к чертовой бабушке. Я не комментирую личную жизнь, есть ли у меня семья, дети, внуки, нахожусь ли я в отпуске, где я физически нахожусь. Это не в моих правилах. Иначе жить невозможно. Публичность фигуры — она до определенных пределов. Вот это мой принцип», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал Baza, Рябков почувствовал себя плохо ночью 17 марта – у него сильно давило в груди. По данным канала, замминистра иностранных дел был госпитализирован в реанимацию, медики диагностировали у него острый инфаркт миокарда. Отмечалось, что его состояние оценивалось как тяжелое. Позже сам Рябков заявил агентству РИА Новости, что чувствует себя прекрасно.

Ранее стало известно о состоянии режиссера Александра Митты после инсульта.

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