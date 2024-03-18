Замглавы МИД Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о своем самочувствии на фоне сообщений о якобы госпитализации. Его слова передает РИА Новости.

«Я себя чувствую прекрасно, чего и вам желаю», — рассказал дипломат.

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что не комментирует вопросы, касающиеся семейного положения, пребывание в отпуске или на больничном.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщал, что замминистра иностранных дел Рябков попал в реанимацию, ему диагностировали острый инфаркт миокарда. По информации ресурса, дипломат якобы почувствовал себя плохо ночью 17 марта и вызвал скорую помощь, которая доставила его в больницу, затем сразу в реанимацию.

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