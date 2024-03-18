В ООН бомбардировки Хиросимы и Нагасаки сочли бойней

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании СБ ООН по теме ядерного разоружения и нераспространения, назвал бойней бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но не обвинил в них США. Об этом сообщает РИА Новости.

»Япония лучше, чем любая другая страна на Земле, знает жестокую цену ядерной бойни», — сказал Гутерриш.

По его словам, спустя почти 80 лет после уничтожения Хиросимы и Нагасаки ядерный арсенал по-прежнему представляет собой «явную и реальную угрозу» миру.

В конце января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не против заключить с Японией мирное соглашение, однако для этого японской стороне придется соблюсти «одно условие». Он предложил японцам «сделать себе сеппуку», вместо того, чтобы «целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки».

До этого глава Командования ВВС в зоне Тихого океана Кеннет Вильсбах сообщил, что США планируют восстановить аэродром North Airfield на острове Тиниан, с которого бомбили Нагасаки.

Ранее в КНДР заявили о повышении угрозы «термоядерной войны».