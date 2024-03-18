Генсек ШОС и представитель Китая передали Путину поздравления

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин и спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй попросили передать действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравления с победой на выборах главы государства. Они сделали это на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«В свете объявленных ЦИК России предварительных итогов голосования генсекретарь ШОС и спецпредставитель правительства КНР попросили передать Владимиру Путину поздравления с победой на выборах», — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Они также отметили большой личный вклад лидера РФ «как в дело основания и развития» ШОС, «так и в динамичное и всестороннее укрепление российско-китайского стратегического партнерства».

До этого в Кремле рассказали, кто поздравил Путина с победой на президентских выборах.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов, Путин получил 87,28% голосов.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не намерен отправлять поздравления Путину в связи с его победой на президентских выборах.