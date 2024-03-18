Генсек ООН заявил, что человечество не переживет сиквел фильма «Оппенгеймер»

Человечеству не удастся пережить «сиквел «Оппенгеймера». Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш, имея в виду ядерную войну, сообщает РИА Новости.

«Часы Судного Дня» тикают достаточно громко, чтобы все могли услышать. От ученых и групп гражданского общества, призывающих положить конец ядерному безумию до Папы Франциска, который называет обладание ядерным оружием «аморальным», до молодых людей по всему миру, которые беспокоятся за свое будущее и требуют перемен», — сказал Гутерриш.

Он обратил внимание на нашумевший биографический фильм «Оппенгеймер». По словам генсека, эта кинолента «представила суровую реальность ядерного конца света миллионам людей по всему миру».

«Человечество не сможет пережить «сиквел «Оппенгеймера», — отметил он.

До этого Гутерриш заявил, что геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень времен холодной войны, для ее устранения необходимо уничтожить ядерное оружие.

Он также призвал страны к дипломатическому диалогу, необходимому для ослабления напряженности и устранения ядерной угрозы.

Ранее Медведев оценил фильм «Оппенгеймер».