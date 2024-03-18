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Путин прокомментировал выравнивание зарплат в соцсфере

Путин: кабмин будет активно заниматься выравниванием зарплат в социальной сфере

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Александр Казаков/РИА Новости

Российские власти намерены активно заниматься выравниванием зарплат в социальной сфере. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Путин на встрече с другими кандидатами в президенты РФ, передает ТАСС.

«Что касается зарплат в социальной сфере, то как раз сейчас правительство будет заниматься активно», — сказал российский лидер, напомнив, что такую задачу поставил и в послании Федеральному собранию.

По его словам, зарплаты «нужно выравнивать», так как за одну и ту же работу люди «получают разные деньги».

Также Путин на встрече с другими кандидатами в президенты отметил, что цели у них общие.

В понедельник, 18 марта, премьер-министр Михаил Мишустин сделал заявление по результатам выборов президента России. По его оценке, на минувших президентских выборах подавляющее большинство граждан РФ поддержали кандидатуру Путина из-за того, что он делает все для развития государства и социальной сферы.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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