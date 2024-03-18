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Путин назвал цивилизованной избирательную кампанию в РФ

Путин: избирательная кампания в РФ шла в полном соответствии с законом

Побеждающий на выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин на встрече с кандидатами в президенты заявил, что избирательная кампания на выборах в России прошла цивилизованно. Его слова приводит РИА Новости.

«Я хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом», — сказал он.

Он выразил надежду, что конструктивный подход удастся сохранить в парламенте, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России.

Также Путин заявил, что у него и других кандидатов общие цели.

Прошедшие с 15 по 17 марта выборы отметились небывалой явкой и рекордной поддержкой Владимира Путина. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов, политик получил 87,28% голосов. По мнению главы комиссии Эллы Памфиловой, россияне отреагировали на давление Запада и показали свое единство. Как прошли выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Харитонов поздравил Путина с победой на выборах.

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