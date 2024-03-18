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Власти Венгрии высказались о позиции США по риску столкновения НАТО и России

Сийярто: США согласны с важностью не допустить столкновения НАТО и России

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AP

Власти США полагают, что крайне важно не допустить вооруженного столкновения НАТО и России. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, чьи слова передает локальный телеканал М1.

«По-прежнему в общих интересах, чтобы между НАТО и РФ не было прямого противостояния», — утверждает министр.

Сийярто назвал такое положение дел «хорошей новостью». При этом он указал на опасность отправки западного военного контингента на Украину.

«В таком случае вся Европа оказалась бы в огне», — предполагает глава ведомства.

Глава МИД подчеркнул, что разговоры об этом характеризуются как «серьезное злоупотребление пятой статьи Североатлантического договора», предусматривающей коллективное обеспечение безопасности всех членов военно-политического блока.

«НАТО — альянс, созданный в целях обороны, а не нападения», — заключил он.

До этого Сийярто говорил, что Будапешт не видит угрозы со стороны России другим европейским странам.

Ранее в Эстонии назвали «троянского коня» России в ЕС и НАТО.

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