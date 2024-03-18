Норвегия втайне обсудила с йеменскими хуситами ситуацию в Красном море

Норвегия провела тайные переговоры с движением йеменским хуситов «Ансар Аллах» касательно конфликта в Красном море. Об этом сообщает локальное агентство NRK со ссылкой на ответ норвежского министерства иностранных дел.

«Норвегия уже несколько лет ведет секретные переговоры с хуситами», — указывается в материале.

МИД северной страны подтверждает, что в течение долгого времени поддерживает контакты с представителями движения по вопросу конфликта в Йемене и дипломатических усилий ООН в республике. Так, некоторое время назад заместитель главы внешнеполитического ведомства Андреас Кравик встретился с хуситами в Омане. Помимо того, представители норвежского МИД перед этим приезжали в столицу Йемена — Сану, чтобы урегулировать давний конфликта внутри Йемена.

До этого член политбюро «Ансар Аллах» Али аль-Кахум заявлял, что йеменские хуситы из мятежного движения взаимодействуют с Россией и Китаем, чтобы разрушить концепцию однополярного мира.

Ранее хуситы сообщили о намерении атаковать израильские суда в Индийском океане.