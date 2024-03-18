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Мишустин сделал заявление по результатам выборов президента России

Премьер Мишустин: россияне верят Путину, он делает все для развития страны

Россияне доверяют президенту страны Владимиру Путину, он делает все для улучшения жизни россиян и развития государства. Такое заявление сделал председатель правительства России, премьер-министр Михаил Мишустин, чьи слова передает РИА Новости.

«Люди верят нашему президенту, так как он делает все для улучшения жизни граждан», — утверждает политик на совещании с кабинетом министров.

По оценке Мишустина, на минувших президентских выборах подавляющее большинство граждан РФ поддержали кандидатуру Путина из-за того, что он делает все для развития государства и социальной сферы.

«Результаты видны, это: новые дороги и школы больницы, возможности для получения качественного образования», — пояснил он.

Премьер поставил задачу максимально четко и продуктивно осуществить поставленные перед правительством задачи, озвученные российским лидером в ходе послания Федеральному собранию. Достигнутые результаты не являются причиной сбавлять обороты в реализации поручений главы государства, резюмировал Мишустин.

Прошедшие выборы отметились небывалой явкой и рекордной поддержкой Владимира Путина. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов, политик получил 87,28% голосов. По мнению главы комиссии Эллы Памфиловой, россияне отреагировали на давление Запада и показали свое единство. Другие кандидаты безоговорочно признали победу Путина и отметили, что предвидели итог заранее. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, кто поздравил Путина с победой на выборах.

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