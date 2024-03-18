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Президент ОАЭ поздравил Путина с переизбранием

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Путина с переизбранием

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Об этом пишет эмиратское информационное агентство WAM.

Как сообщается, к поздравлению президента Объединенных Арабских Эмиратов присоединились его заместитель шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, а также премьер-министр страны и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

18 марта в Кремле рассказали, кто из лидеров соседних государств поздравил российского президента Владимира Путина с победой на выборах.

Там сообщили, что Путину позвонили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не намерен отправлять поздравления Путину в связи с его победой на президентских выборах.

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