В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с победой на выборах

В Кремле рассказали, кто из лидеров соседних государств поздравил российского президента Владимира Путина с победой на выборах.

Путину позвонили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в беседах с Путиным стороны также затрагивали двусторонние отношения и международную повестку.

Днем 18 марта стало известно, что Владимир Путин после обработки 99,94% протоколов лидирует на выборах президента России с 87,3% голосов. Это следует из данных ЦИК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «абсурдом» призывы не признавать итоги выборов президента в РФ. Он также заявил, что в Кремле ожидали, что власти США объявят президентские выборы в России нечестными и несвободными.

Ранее Песков ответил США на заявления о «нечестности» выборов президента.