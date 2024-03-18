Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с победой на выборах

В Кремле рассказали о телефонных звонках Путину с поздравлениями

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

В Кремле рассказали, кто из лидеров соседних государств поздравил российского президента Владимира Путина с победой на выборах.

Путину позвонили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в беседах с Путиным стороны также затрагивали двусторонние отношения и международную повестку.

Днем 18 марта стало известно, что Владимир Путин после обработки 99,94% протоколов лидирует на выборах президента России с 87,3% голосов. Это следует из данных ЦИК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «абсурдом» призывы не признавать итоги выборов президента в РФ. Он также заявил, что в Кремле ожидали, что власти США объявят президентские выборы в России нечестными и несвободными.

Ранее Песков ответил США на заявления о «нечестности» выборов президента.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами