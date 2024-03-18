Политолог объяснил «историческую» явку избирателей на выборах в России

В выборах президента России приняли участие 77,44% избирателей или 87 млн человек. Такие показатели, которые в Центризбиркоме назвали «историческими», подтверждают высокий уровень сплоченности россиян и доверия президенту, уверен политолог Евгений Михайлов. Такие результатов удалось добиться вопреки действиям Запада и работе иноагентов, заявил он в беседе с RT.

По мнению Михайлова, на Западе принимались «колоссальные усилия», чтобы дестабилизировать ситуацию в России. В том числе санкции, которые удалось преодолеть, объяснил он свое мнение. Жители России продемонстрировали уверенность в правильности действий властей, убежден эксперт.

«Я бы отметил так, что все, что сейчас произошло, явилось полным провалом многолетней работы оплачиваемых иноагентов, оплачиваемых структур внутри самой России, оплачиваемых оппозиционеров», — заключил Михайлов.

Напомним, глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что рекордная явка на выборах – это результат трехдневного голосования, системы «мобильный избиратель» и информирования граждан.

Ранее эксперт объяснил высокую явку избирателей колоссальным уровнем доверия россиян.