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ЕС утвердит новую помощь Киеву в размере €5 млрд

Боррель: ЕС утвердит новую помощь Киеву в размере €5 млрд через Еврофонд мира

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Mohamed Azakir/Reuters

Министры иностранных дел стран Евросоюза 18 марта окончательно утвердят дополнительную поддержку Украины в размере €5 млрд через Европейский фонд мира. Об этом сообщил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС.

«Я ожидаю, что мы наконец утвердим решение, которое мы обсуждаем уже многие недели, — создание фонда военной помощи Украине путем увеличения на €5 млрд Европейского фонда мира», — сказал дипломат.

Боррель рассказал, что на заседании глав МИД, на котором будет утверждена новая помощь Киеву, будут присутствовать по видеосвязи госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

О том, что представители стран ЕС договорились об увеличении фонда военной поддержки Украины, стало известно 13 марта.

При этом секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что для победы Киеву требуется внешнее финансирование в размере €120 млрд в год. Представитель военного ведомства назвал эту сумму «приблизительной».

Ранее Боррель заявил, что в ЕС согласуют использование доходов от активов РФ для помощи Украине.

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