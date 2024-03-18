Наталья Поклонская появилась в эфире впервые за 1,5 года

Советница Генерального прокурора России Наталья Поклонская впервые за полтора года появилась в эфире и обратилась к жителям Крыма. Соответствующие кадры опубликованы в группе телеканала «Нара ТВ» во «ВКонтакте».

В свой день рождения, который состоялся 17 марта, Поклонская поздравила россиян в связи с 10-летием присоединения Республики Крым и города Севастополь к Российской Федерации.

В своем обращении чиновница отметила, что в 2014 году, когда жители Крыма пришли на референдум и сделали осознанный выбор о присоединение полуострова к РФ, они таким образом продемонстрировали то, что не желают принимать противоречащие их внутреннему ощущению решения.

По ее словам, Крым вернулся в состав России мирным и демократическим путем, голосуя за желание стать частью российского государства, крымчане защитили себя.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.