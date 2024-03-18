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Норвежские журналисты заявили о поражении Украины в конфликте с Россией

Steigan: Запад отказывается признавать поражение США и Украины в конфликте с РФ

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Reuters

Страны Запада до сих пор не хотят признавать тот факт, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией, Такое мнение выразили обозреватели норвежского сайта Steigan в своей статье.

«США, НАТО и Украина проиграли», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что с начала российской специальной военной операции на Украине ситуация для войск республики ухудшилась. Они обратили внимание на то, что украинские территории одна за другой отходят России, население сокращается, а западная военная помощь лишь затягивает боевые действия.

В статье также говорится, что прямое вмешательство НАТО в конфликт на Украине приведет к опасной эскалации.

Обозреватели назвали лишь один «достойный вариант» для завершения российско-украинского противостояния: прекратить поставки оружия и привлечь нейтральных переговорщиков о мире.

На прошлой неделе вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о присутствии солдат НАТО на Украине, предупредил страны Запада о возмездии со стороны РФ в случае прямого военного конфликта альянса с Россией.

Ранее Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине.

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