Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил слова Кирби о «несвободных» выборах в России

Политолог Перла: Кирби понимает, что иметь дело с Россией все равно придется

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

В США понимают, что иметь дело с Россией все равно придется. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что «неправильно говорить о свободных и честных выборах в России».

Политолог обратил внимание на то, что Кирби не хочется говорить, что в России нормальные выборы, но ни к чему конкретному придраться он не может.

«Остается делать морду кирпичом и сделать вид, что ничего особенного не происходит, — вот примерно это он и делает», — сказал Перла.

До этого министерство иностранных дел Польши заявило, что президентские выборы в России, проходившие с 15 по 17 марта, «не признаются законными, демократическими и честными». Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также отметил, что условия, в которых прошло голосование, «не соответствуют нормам законодательства».

Ранее посол рассказал о планах США в отношении России после победы Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами