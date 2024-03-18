Политолог оценил слова Кирби о «несвободных» выборах в России

В США понимают, что иметь дело с Россией все равно придется. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что «неправильно говорить о свободных и честных выборах в России».

Политолог обратил внимание на то, что Кирби не хочется говорить, что в России нормальные выборы, но ни к чему конкретному придраться он не может.

«Остается делать морду кирпичом и сделать вид, что ничего особенного не происходит, — вот примерно это он и делает», — сказал Перла.

До этого министерство иностранных дел Польши заявило, что президентские выборы в России, проходившие с 15 по 17 марта, «не признаются законными, демократическими и честными». Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также отметил, что условия, в которых прошло голосование, «не соответствуют нормам законодательства».

Ранее посол рассказал о планах США в отношении России после победы Путина.