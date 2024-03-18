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Международные наблюдатели заявили об отсутствии нарушений, влияющих на выборы в РФ

Матвиенко: за выборами в России следили более тысячи международных наблюдателей

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Максим Шеметов/Reuters

Международные наблюдатели сообщили, что нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента России, не было. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

По ее словам, за процессом голосования следили более тысячи международных наблюдателей. Помимо них на избирательных участках присутствовали наблюдатели от различных партий, которые подтвердили, что никаких серьезных нарушений не отмечено.

«Более того, количество жалоб, всякое бывает — и технические, и иные накладки, существенно меньше, чем на других прошедших выборах», — отметила Матвиенко.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборы президента РФ в 2024 году пришли 77,44% избирателей или 87 млн человек.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку — более 70%. После обработки 99,59% протоколов Путин, который баллотировался самовыдвиженцем, получил 87,33% голосов избирателей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента РФ.

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