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Грузия отказалась выполнять приказы Украины

РИА Новости: Тбилиси отказался ругаться с Россией по приказу Киева

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РИА «Новости»

Власти Грузии не захотели конфликтовать с Россией, отказавшись от ряда условий Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российских политологов.

Уточняется, что некоторое время назад Киев выдвинул Тбилиси условия для возобновления нормальных отношений между Украиной и Грузией. Киев потребовал прекратить авиасообщение с РФ и присоединиться к антироссийским санкционным ограничениям. В Тбилиси ответили, что страна не будет выполнять эти условия.

Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе во время выступления на круглом столе ИМЭМО имени Примакова подчеркивал, что в последнее время грузинских властей стало раздражать наглое поведение Киева. Он подчеркивал, что Тбилиси возмущает то, что украинские политики пытаются научить демократии и закрепить за собой роль «старшего брата».

До этого первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский заявлял, что Тбилиси не планирует передавать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, такой вариант, по его словам, исключен.

Ранее в Грузии призвали Киев «не делать того, что не надо».

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