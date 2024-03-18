Путин набирает в Петербурге более 81% голосов

Кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Путин набирает 81,65% голосов после обработки 99,29% протоколов на выборах главы государства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Владислав Даванков от партии «Новые люди» набирает 7,01%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 5,13%, кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 3,49%.

По последним данным избирательной комиссии Санкт-Петербурга, явка избирателей на выборах российского президента в городе составила более 74%.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов.

Харитонов набрал 4,30% голосов, Даванков — 3,81%, Слуцкий — 3,20%.

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.