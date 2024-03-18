Власти Японии не прокомментировали итоги выборов в России

Главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси воздержался от комментариев по поводу выборов президента России. Об этом сообщила газета Asia News.

Он добавил, что в Великобритании и США некоторые люди подвергают сомнению справедливость и свободу этих выборов.

До этого министерство иностранных дел Польши заявило, что президентские выборы в России, проходившие с 15 по 17 марта, не признаются законными, демократическими и честными. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также отметил, что условия, в которых прошло голосование, не соответствуют нормам законодательства.

Еще до объявления окончательных результатов подсчета голосов кандидаты в президенты России Харитонов и Слуцкий вслед за Владиславом Даванковым признали победу Владимира Путина на выборах.

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее ЦИК обработал почти 100% протоколов на выборах президента России.