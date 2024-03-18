Польша и Великобритания назвали выборы в РФ несвободными

Министерство иностранных дел Польши заявило, что президентские выборы в России, проходившие с 15 по 17 марта, не признаются законными, демократическими и честными. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также отметил, что условия, в которых прошло голосование, не соответствуют нормам законодательства.

В заявлении польского МИД подчеркивается, что Польша не признает результаты выборов в новых регионах России. По мнению МИД, голосование по всей стране проходило в условиях «репрессивного законодательства», «запрета на участие в выборах кандидатов, выражающих антивоенные взгляды» и «политически мотивированных уголовных дел».

«В России закрылись избирательные участки после незаконного проведения выборов на территории Украины, отсутствия выбора у избирателей и отсутствия независимого мониторинга со стороны ОБСЕ. Такие выборы не соответствуют стандартам свободы и справедливости», — написал Дэвид Кэмерон в социальной сети X.

Накануне критику выборов в России выразило МИД Германии. Ведомство заявило, что российские «псевдовыборы» не были свободными, а «результаты не вызывают удивления». Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила в ответ: «Единственное, с чем я согласна в комментарии МИД Германии, это то, что результаты голосования россиян не удивляют».

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,29% голосов, Владислав Даванков — 3,82% голосов, Леонид Слуцкий — 3,16% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 97,01% протоколов.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.