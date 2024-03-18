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В Кремле ответили на обвинения в причастности к смерти Навального

Песков: готовность обмена Навального говорит о непричастности к его смерти

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков утверждает, что готовность Владимира Путина обменять Алексея Навального говорит о том, что Кремль не причастен к его смерти. Об этом сообщает ТАСС.

Подобным заявлением Песков ответил на утверждения Юлии Навальной о том, что к смерти ее мужа причастны российские власти. 

Представитель Кремля считает, что «это не тот случай».

Песков отметил, что заявления Путина о готовности российской стороны обменять Навального «показывает его открытость», ведь он «действительно был готов сделать это».

До этого глава российского государства назвал Алексея Навального по фамилии и заявил, что его смерть является печальным событием.
Путин рассказал, что ему предложили обменять Навального на «тех, кто находится в западных странах».

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.

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