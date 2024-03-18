Захарова ответила главе минобороны Британии на слова о «сворованных выборах»

Министру обороны Великобритании Гранту Шэппсу посоветовали заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон после слов о «сворованных выборах». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же всё у всех отбирать по праву «исключительности»», — написала она.

До этого Захарова заявила, что голосовавшие за рубежом россияне не стали поддаваться на провокации и сделали свой выбор. Она отметила, что граждане России пришли на выборы за рубежом для того, чтобы воспользоваться своим правом, а не для участия в акциях или перформансах, как это «пытаются преподнести недружественные режимы».

Сообщалось также, что на Пхукете у российского генерального консульства России, где расположен избирательный участок для выборов президента РФ, образовалась километровая очередь из россиян, желающих проголосовать.

Ранее в МИД РФ назвали число проголосовавших на выборах президента РФ за рубежом.