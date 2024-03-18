Зеленский обвинил союзников в недальновидности

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил некоторых союзников Киева в том, что их недальновидность привела к нехватке у Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины.

Зеленский выразил благодарность Канаде за то, что та присоединилась к коалиции дронов, и за оружие, доказавшее свою эффективность.

Президент подчеркнул, что в сложных условиях конфликта недальнобойность украинской армии является очевидной недальновидностью некоторых партнеров.

Также Зеленский выразил благодарность за помощь США, Дании, Греции и Германии, а также отметил лидерство Франции в вопросе поддержки Украины.

До этого депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал об ухудшении ситуации в партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», произошедшем после встречи главы государства с представителями ее парламентской фракции.

Накануне депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Зеленский готов распустить парламент для продления срока собственных полномочий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.