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В Верховной раде Украины объяснили назначение нового советника главы Минобороны

Дубински: экс-замглавы офиса Зеленского назначен в МО Украины как «смотрящий»

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President.gov.ua

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, считает, что бывший замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака Кирилл Тимошенко назначен на должность советника министра обороны Украины Рустема Умерова как «смотрящий». Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

По его словам, Тимошенко назначен «смотрящим» за Умеровым. Дубинский считает, что Несмотря на активный пиар и самовосхваление, Умеров как менеджер – «так себе».

Парламентарий подчеркнул, что в текущий момент в закупках украинского оборонного ведомства «творится кавардак», ведь оно еле закупает треть от необходимого.

Дубинский добавил, что Зеленский не хочет увольнять Умерова, поэтому для организации закупок был отправлен Тимошенко.

В начале марта стало известно, что экс-заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны Рустема Умерова. 

Отмечается, что Тимошенко займется направлением медиа и коммуникации. Он будет заниматься координацией информационной политики в минобороны Украины и построением единой информационной повестки дня.

Ранее на Украине уволили представителя командования Воздушных сил.

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