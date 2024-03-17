На Западе рассказали, почему лидеры НАТО избегают Одессу

Лидеры западных стран стали массово отказываться от поездок в Одессу в связи с точными ударами российской ракетной артиллерии. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Британский министр обороны Грант Шаппс сегодня должен был посетить Одессу, однако решил, что лучше этого не делать», — сказал аналитик.

Он отметил, что Шаппс решил не ехать в ключевой портовый город Украины в связи с тем, что ранее российские военные наносили точные ракетные удары по стратегическим объектам в этом месте. В результате чего были поражены пункты дислокации морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам аналитика, теперь западные разведывательные ведомства думают, что лидерам их государств небезопасно находиться в Одессе, поэтому они стараются избегать посещения этого города.

Накануне газета The Sunday Times сообщала, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс решил не ехать в Одессу во время своего недавнего визита на Украину, чтобы не попасть под обстрел.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.