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Предварительная явка на выборах президента России в Москве превысила 66%

МГИК: предварительная явка на выборах президента России в Москве превысила 66%

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Maxim Shemetov/Reuters

Предварительная явка на выборах президента России в Москве превысила 66%. Об этом заявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, слова которой приводит ТАСС.

«Москвичи показали высочайшую на мой взгляд активность… Явка предварительная превышает 66%», — сказала Кириллова.

Согласно приведенным ей предварительным данным, всего было выдано порядка 5 миллионов 379 тысяч 336 бюллетеней.

По всей стране, согласно сведениям Центральной избирательной комиссии РФ, очная явка составила 73,3 % по состоянию на 17 марта к 20:00 по московскому времени без учета дистанционного электронного голосования.

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

Подробнее о том, как проходит последний день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

Ранее в РКН оценили влияние на выборы президента России DDoS-атак.

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