Стала известна итоговая явка на выборах президента России в ЛНР и Херсонской области

Итоговая явка избирателей в Херсонской области на выборах президента Российской Федерации составила 83,87%. Об этом сообщается в Telegram-канале избиркома региона.

«Итоговая явка на выборах президента в Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании составила 83,87%», — отмечается в публикации.

Явка избирателей в Луганской народной республике (ЛНР) — 87,12%, передает избирательная комиссия региона в соцсети «ВКонтакте».

До этого глава Центризбиркома России Элла Памфилова, говоря о росте явки по сравнению с выборами президента 2018 года, заявила, что западные страны сплотили жителей России и способствовали высокой явке на выборах президента РФ. Кроме того, она связала высокую явку с работой сотрудников избирательных комиссий по информированию граждан.

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил о беспрецедентно высокой явке избирателей на выборах президента России.