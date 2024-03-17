Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили о совершившей поворот в сторону России стране Европы

Bloomberg: Словакия при Фицо стала одной из наиболее пророссийских стран Европы

close
100%
Radovan Stoklasa/Reuters

Приход Роберта Фицо на пост премьер-министра Словакии сделал эту страну одной из самых пророссийских в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

«С возвращением к власти Фицо в прошлом году Словакия <...> стала одной из самых пророссийских стран в ЕС», — отмечается в материале.

По мнению обозревателей агентства, те времена, когда словацкие дипломаты убеждали страны Евросоюза запустить переговоры о вступлении Украины в евросодружество, прошли. Помимо того, для словацкого премьера суверенная внешняя политика страны означает отказ от отправки на Украину какой-либо оборонной помощи. Он не стесняется публично осудить европейских коллег в том, что они не желают двигаться к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

«Фицо, вероятно, не слишком обеспокоен потерей друзей в Европе», — указывается в статье.

Согласно информации агентства, отрицательная реакция Чехии и Франции на риторику Словакии не останавливает политика.

В начале марта Фицо заявил, что Чехия ставит под угрозу стабильность отношений между Братиславой и Прагой, поскольку чешская сторона продолжает оказывать всестороннюю поддержку Украине в конфликте.

Ранее в Словакии рассказали об атмосфере саммита по Украине в Париже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами