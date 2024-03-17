На Западе заявили о совершившей поворот в сторону России стране Европы

Приход Роберта Фицо на пост премьер-министра Словакии сделал эту страну одной из самых пророссийских в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

«С возвращением к власти Фицо в прошлом году Словакия <...> стала одной из самых пророссийских стран в ЕС», — отмечается в материале.

По мнению обозревателей агентства, те времена, когда словацкие дипломаты убеждали страны Евросоюза запустить переговоры о вступлении Украины в евросодружество, прошли. Помимо того, для словацкого премьера суверенная внешняя политика страны означает отказ от отправки на Украину какой-либо оборонной помощи. Он не стесняется публично осудить европейских коллег в том, что они не желают двигаться к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

«Фицо, вероятно, не слишком обеспокоен потерей друзей в Европе», — указывается в статье.

Согласно информации агентства, отрицательная реакция Чехии и Франции на риторику Словакии не останавливает политика.

В начале марта Фицо заявил, что Чехия ставит под угрозу стабильность отношений между Братиславой и Прагой, поскольку чешская сторона продолжает оказывать всестороннюю поддержку Украине в конфликте.

Ранее в Словакии рассказали об атмосфере саммита по Украине в Париже.