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Посольство России назвало изъятие документов избирателей в Латвии издевательством

Посольство России: в Латвии изымают документы у российских избирателей

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Global Look Press

В Латвии у российских избирателей изымают латвийские документы. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в Риге, передает РИА Новости.

В посольские назвали такие действия «изощренной формой издевательства».

По информации российской дипмиссии, есть случаи изъятия у избирателей ID-карт с видом на жительство.

«Взамен гражданам России с истекшим видом на жительство предлагается посетить миграционную службу для получения предписания на выезд», — отмечает посольство.

Там подчеркнули, что уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает.

Ранее сообщалось, что в Латвии сотрудники правоохранительных органов оцепили посольство Российской Федерации и проверяют документы у всех россиян, пришедших проголосовать на выборах президента.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала действия стран, препятствующих голосованию россиян на выборах президента РФ, заявив, что властям недружественных стран будет трудно после такого «очистить собственное реноме».

Ранее в Латвии объявили, что будут проверять документы у голосующих на выборах президента России.

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