Назван срок принятия решения о принятии Белоруссии в ШОС

Вступление Белоруссии в ШОС могут одобрить на саммите в Астане. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Его слова приводит РИА Новости.

«С момента принятия данного решения Белоруссия получит право участвовать в качестве полноправного члена в заседаниях и механизмах в рамках организации», — объяснил китайский дипломат.

По словам Чжана, в феврале 2024 года Белоруссия выполнила все свои обязательства по меморандуму 2023 года об условиях присоединения к ШОС.

До этого спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов анонсировал проведение саммита ШОС 3-4 июля в Астане.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

Ранее в Иране заявили, что ШОС и БРИКС должны отказаться от доллара и перейти на нацвалюты.