Стала известна дата проведения саммита ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наметили провести 3-4 июля в Астане. Об этом заявил на пресс-конференции спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, передает ТАСС.

«Работа по подготовке очередной встречи на высшем уровне, заседания Совета глав государств — членов ШОС <…> выходит на финишную прямую», — сказал он.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

В конце ноября 2023 года Минск завершил ратификацию меморандума по вступлению в ШОС. До этого на саммите ШОС был подписан меморандум о выполнении обязательств Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил, что Белоруссия, являющаяся наблюдателем, присоединится к ШОС в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.

До этого МИД РФ прокомментировал идею Белоруссии организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС.