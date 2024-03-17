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Макрон предупреждал Шольца о заявлении по отправке сил ЕС на Украину

Telegraph: Макрон предупреждал Шольца о заявлении по отправке сил ЕС на Украину

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Michael Kappeler/DPA/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон за два дня предупреждал канцлера ФРГ Олафа Шольца о намерении сделать заявление по отправке сил ЕС на Украину. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Отмечается, что Шольц на публике притворился удивленным заявлением Макрона, однако воспринял его с негодованием. При этом журналисты посчитали, что заявление французского лидера навредило Германии, которая уже находится под давлением из-за отказа поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus.

Заявление Макрона в британском издании объяснили стремлением представить Францию как «доминирующую силу в Европе на фоне изменения политического пейзажа в мире».

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал президента Франции Эммануэля Макрона проконсультироваться с представителями альянса по вопросу о готовности к отправке своих сил на Украину.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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