Трампу пообещали победу в режиме турбо

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что второй президентский срок бывшего президента США Дональда Трампа пройдет так же, как и первый, но в «турборежиме». Его слова приводит журнал The New Yorker.

«То, чего мы достигли за первые два года его президентства, было просто потрясающе!» — заявил Джонсон.

Отмечается, что Джонсон поддерживает такие пункты предвыборной программы Трампа, как резкое повышение тарифов в торговле с Китаем и ограничение миграции в США из мусульманских стран.

До этого Трамп заявил, что США ждет «кровавая баня» в случае его поражения на выборах.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.