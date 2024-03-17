Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трампу пообещали победу в режиме турбо

Спикер конгресса Джонсон: второй срок Трампа пройдет как первый в турборежиме

close
100%
Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что второй президентский срок бывшего президента США Дональда Трампа пройдет так же, как и первый, но в «турборежиме». Его слова приводит журнал The New Yorker.

«То, чего мы достигли за первые два года его президентства, было просто потрясающе!» — заявил Джонсон.

Отмечается, что Джонсон поддерживает такие пункты предвыборной программы Трампа, как резкое повышение тарифов в торговле с Китаем и ограничение миграции в США из мусульманских стран.

До этого Трамп заявил, что США ждет «кровавая баня» в случае его поражения на выборах.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

Все новости на тему:
Выборы в США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами