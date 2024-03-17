Трамп предупредил о «кровавой бане» в случае его поражения на выборах в США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на митинге в штате Огайо, что в случае его поражения на предстоящих президентских выборах страну ждет «кровавая баня». Его слова приводит корреспондент газеты The New York Times Майкл Голд в социальной сети X (бывший Twitter).

Как считает экс-хозяин Белого дома, «кровавая баня» — наименьшее из событий, которые могут произойти, если он проиграет на выборах главы государства.

На этой неделе Трамп заявил, что намерен в случае победы на выборах в 2024 году помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее Трамп в своей предвыборной речи заговорил о «возмездии» своим политическим оппонентам после победы.

Он отметил, что сумеет «вернуть страну». По словам Трампа, для «тяжело работающих американцев» 5 ноября 2024 года станет новым «днем освобождения».

До этого президент США Джо Байден заявил, что возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году несет множество угроз для Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что Байден умеет только жульничать на выборах.