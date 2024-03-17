Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал причину, по которой западные страны сделали своим врагом Россию. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Филиппо отметил, что Россия была выбрана в качестве врага, потому что это было нужно не только НАТО, но и Вашингтону. По мнению политика, альянс существует, поскольку Белый дом находит или придумывает угрозу. Для американских властей это представляется более удобным способом обоснования своих военных расходов, вмешательства в дела других стран и принятия непопулярных решений, считает руководитель партии.

«И врагом выбрали Россию. Думаю, к 2030 году врагами будут Россия и Китай. Но Франция не должна участвовать в этой игре», — резюмировал Филиппо.

Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты постоянно обманывают Россию.

До этого президент США Джо Байден назвал действующего президента РФ Владимира Путина бандитом и призвал противостоять ему.

Ранее Филиппо призвал уничтожить ЕС из-за решения ЕП о беспошлинном импорте из Украины.